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'Çayı niye eksik getirdin' kavgası: 2 ağır yaralı

#Aydın#Efeler#Bıçaklı Saldırı
Çayı niye eksik getirdin kavgası: 2 ağır yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde iddiaya göre çay verme tartışmasından çıkan kavgada, çay ocağı işleten baba ve oğlu bıçaklanarak ağır şekilde yaralandı. Baba ve oğlunu bıçaklayıp olay yerinden kaçan şahısların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

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Olay, Zeybek Mahallesi İkinci Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi içerisinde çay ocağında babasına yardım eden S.E. tamirhanede bulunan 2 şahsa çay götürdü. Çayın eksik olması sebebiyle şahısların tepsideki diğer çayı istemesi üzerine S.E. çayın sahipli olduğunu kendilerine hemen getireceğini söyledi. Tepsideki çayı almak için ısrar eden şüpheliler ile S.E. arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmayı gören çay ocağı işletmecisi baba Ş.E. kavgayı ayırmak için araya girdi. O esnada şüpheliler bıçak ile baba Ş.E.’yi baldırından, oğlu S.E.’yi ise kasığından bıçakladı. Bıçaklanan baba ve oğul yere yığılırken, şahıslar olay yerindeki başka bir araca binerek kaçtı.

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Bölgedeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralı baba ve oğulun hayati tehlikelerinin olduğu öğrenilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri ise tamirhane önünde bırakılan ve şüpheli şahıslara ait olduğu tespit edilen diğer araç içerisinde ve olay yerinde inceleme gerçekleştirdi. Polis, kimlikleri tespit edilen ve olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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#Aydın#Efeler#Bıçaklı Saldırı

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