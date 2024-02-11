Çay ocağına daldı: 4 yaralı

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Kazada, çay ocağının önündeki masalarda oturan S.A., E.M., K.B. ve M.C. yaralandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ve çevredekilerin yardımı ile TIR’ın altında kalarak yaralananlar çıkarıldı. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. TIR sürücüsü ise polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle 3 dükkânda hasar meydana geldi. Çay ocağı işletmecisi Ahmet Tamer, “TIR yoldan çıktı, direkt dükkâna girdi. Dükkânda hasar çok. Ben tam çay yapıyordum; daldı içeriye. Dükkânın içi karardı; ondan sonra her şey toz duman” dedi. Kaza sırasında çay ocağında bulunan Kasım Yılmaz, “Dükkânın en güvenli noktası olan köşeye doğru kaçtık. TIR da o sırada banketi atlayarak üzerimize gelip dükkâna girdi” diye konuştu.