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Çay ocağına daldı: 4 yaralı

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#Kocaeli#İzmit#Çay Ocağı
Çay ocağına daldı: 4 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2024 07:00

Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi D-100 karayolunda dün saat 16.00 sıralarında Ö.K. yönetimindeki TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki çay ocağına daldı.

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Kazada, çay ocağının önündeki masalarda oturan S.A., E.M., K.B. ve M.C. yaralandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ve çevredekilerin yardımı ile TIR’ın altında kalarak yaralananlar çıkarıldı. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. TIR sürücüsü ise polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle 3 dükkânda hasar meydana geldi. Çay ocağı işletmecisi Ahmet Tamer, “TIR yoldan çıktı, direkt dükkâna girdi. Dükkânda hasar çok. Ben tam çay yapıyordum; daldı içeriye. Dükkânın içi karardı; ondan sonra her şey toz duman” dedi. Kaza sırasında çay ocağında bulunan Kasım Yılmaz, “Dükkânın en güvenli noktası olan köşeye doğru kaçtık. TIR da o sırada banketi atlayarak üzerimize gelip dükkâna girdi” diye konuştu.

 

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#Kocaeli#İzmit#Çay Ocağı

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