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Çavuşoğlu’ndan İlker Reis’e teşekkür

#İlker Reis#Yunan Sahil Güvenlik#Çavuşoğlu
Çavuşoğlu’ndan İlker Reis’e teşekkür

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi açıklarında, 2 arkadaşıyla uluslararası sularda avlanırken, yanlarına gelerek tekneyi batırmakla tehdit edip, bölgeden uzaklaşmalarını isteyen Yunan sahil güvenlik unsurlarına direnen İlker Özdemir, başta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere çok sayıda kişiden teşekkür telefonu aldığını söyledi.

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Gökçeada açıklarında, Zürafa Kayalıkları mevkisinde 31 Ocak günü, uluslararası sularda balık avlayan İlker Özdemir (49) ve yanındaki 2 arkadaşı, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından taciz edildi. Balıkçılar direnince Yunan sahil güvenlik ekibinin geri döndüğü bu anlar, balıkçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülere göre; Yunan görevliler, Özdemir’den geri dönmesini istedi. Özdemir ise uluslararası sularda bulunduğunu belirterek, Türk Sahil Güvenlik ekiplerini aradığını söyledi. Özdemir’in teknesini batırmakla tehdit eden Yunan görevlilerin “Burası Yunan denizi. Batıracağım tekneni” sözleri üzerine Özdemir de “Gücün yetiyorsa gel. Ben kimseden korkmuyorum. Burası uluslararası sular” diyerek karşılık verdi. Bir süre daha tacizde bulunan Yunan görevliler, ardından bölgeden ayrıldı.

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Yunan Sahil Güvenlik ekibi tarafından yapılan taciz duyulduktan sonra birçok telefon aldığını söyleyen İlker Özdemir, şöyle konuştu: “Sayın Dışişleri Bakanı’mız Mevlüt Çavuşoğlu aradı. Çanakkale Milletvekili Bülent Turan aradı ve teşekkür ettiler. Ben de aynı şekilde teşekkür ettim. Cumhurbaşkanımız da arayacakmış. Kendileriyle de bizzat görüşeceğim. Daha arayan birçok kişi var.” m Vural BOZOK / DHA

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#İlker Reis#Yunan Sahil Güvenlik#Çavuşoğlu

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