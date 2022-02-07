Çavuşoğlu’ndan İlker Reis’e teşekkür

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Gökçeada açıklarında, Zürafa Kayalıkları mevkisinde 31 Ocak günü, uluslararası sularda balık avlayan İlker Özdemir (49) ve yanındaki 2 arkadaşı, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından taciz edildi. Balıkçılar direnince Yunan sahil güvenlik ekibinin geri döndüğü bu anlar, balıkçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülere göre; Yunan görevliler, Özdemir’den geri dönmesini istedi. Özdemir ise uluslararası sularda bulunduğunu belirterek, Türk Sahil Güvenlik ekiplerini aradığını söyledi. Özdemir’in teknesini batırmakla tehdit eden Yunan görevlilerin “Burası Yunan denizi. Batıracağım tekneni” sözleri üzerine Özdemir de “Gücün yetiyorsa gel. Ben kimseden korkmuyorum. Burası uluslararası sular” diyerek karşılık verdi. Bir süre daha tacizde bulunan Yunan görevliler, ardından bölgeden ayrıldı.

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Yunan Sahil Güvenlik ekibi tarafından yapılan taciz duyulduktan sonra birçok telefon aldığını söyleyen İlker Özdemir, şöyle konuştu: “Sayın Dışişleri Bakanı’mız Mevlüt Çavuşoğlu aradı. Çanakkale Milletvekili Bülent Turan aradı ve teşekkür ettiler. Ben de aynı şekilde teşekkür ettim. Cumhurbaşkanımız da arayacakmış. Kendileriyle de bizzat görüşeceğim. Daha arayan birçok kişi var.” m Vural BOZOK / DHA