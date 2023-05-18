Bakan Çavuşoğlu'ndan depremzedelere tebligata tepki: Asla kabul edilemez

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Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Üzülerek takip ettik. Tekirdağ Belediyesi'nin depremzedelerimizi ortada bırakması asla kabul edilemez. Bu gözle insani olaylara oy potansiyeli olarak bakmak insani değildir. En son örnek, sıkça konuşuluyor. Defne Devlet Hastanesi rekor bir sürede tamamlandı. Defne'de Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 90... Aynı örneği Van ve İzmir'de gördük. Buralarda istediğimiz düzeyde oy çıkmadı ama buralarda yaraları sararken 'bize oy verdi, vermedi' şeklinde bir tereddüt içinde olmadık. Biz vatandaşlarımızın yaralarını silmeye devam edeceğiz.