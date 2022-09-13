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Çavuşoğlu'ndan Atina uyarıları: 'Yunanistan kaşınıyor'

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Yunanistan#Türkiye
Çavuşoğlundan Atina uyarıları: Yunanistan kaşınıyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2022 07:00

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan’ın Ege’deki tacizleri konusunda Atina’yı uyararak, “Biz Ege’nin iki yanında komşuluk haklarına saygı duyalım derken, Yunan halen kaşımaya, kaşınmaya devam ediyor. Başkalarının hesabına maceraya atılırsanız geçmişte olduğu gibi bugün de sonuçlarına katlanırsınız. Bu komşumuz Yunanistan’a bir uyarıdır” dedi.

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ANKARA Haymana’da düzenlenen ‘Milli Mücadelede Son Kale Haymana’ etkinliği çerçevesinde Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Sempozyumu’nun açılışında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan’la yaşanan gerilime değinerek Atina’yı uyardığı konuşmasında şunları söyledi:

TÜRKİYE’NİN HUSUMETİ VAHİMDİR

“Ege’nin iki yanında komşuluk haklarına saygı duyalım derken Yunan halen kaşımaya, kaşınmaya devam ediyor. Başkalarının hesabına maceraya atılırsanız, geçmişte olduğu gibi bugün de sonuçlarına katlanırsınız. Bu komşumuz Yunanistan’a bir uyarıdır. Yıllar süren savaşta Türk milleti yorgun düşmesine rağmen Türk ordusu milletiyle ve imanıyla bu büyük imtihanı başarıyla verdi. Bugün şartlarımız bambaşka ama aynı sarsılmaz imana sahibiz. Bir asır önce Haymana’da ülkesine sahip çıkan bugün her iklimde milletine hizmet eden ruh, işte bu ruhtur. Dolayısıyla herkes aklını başına alsın. Özellikle Yunanistan’a söylüyoruz. Başkalarının maşası olmayın. Tahriklere devam etmeyin çünkü Türkiye’nin dostluğu kadim, husumeti ise vahimdir. Bunu da aklınızdan çıkarmayın.

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HER AN TEYAKKUZDAYIZ

Diplomasimizi girişimci ve insani olarak nitelendiriyoruz. Girişimci dış politikamızla hak ve çıkarlarımızı her platformda arıyoruz ve koruyoruz. Etrafımız ateş çemberiyken biz kötü gözlere, hasis planlara karşı her an teyakkuzdayız. Kahraman ordumuz da savunma sanayimiz de uzaya gönderdiğimiz uydularımız da güvenliğimiz de emin ellerde. Türkiye’nin yalnızca bölgesinde değil, küresel düzeyde de barış ve refaha katkı sunacak projeleri bulunuyor. Dünyanın neresinde bir kriz olsa gözler Türkiye’ye çevriliyor.

HER YERDE ETKİNİZ

Balkanlar’dan Orta Doğu’ya, Kafkaslar’dan Orta Asya’ya, Afrika’dan Latin Amerika’ya krizlerin çözümünde Türkiye akla geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki çabalarımız, çalışmalarımız Ukrayna tahılının dünyaya ulaşmasını sağladı. Bu proje dünyayı bir gıda krizinden koruyacak. Özellikle bu projeyi gerçekleştirirken, medeniyetimizin değerlerinden ilham aldık. İnsani dış politikamız, kadim medeniyetimizin vicdani ve ahlaki değerlerinden besleniyor. Libya’dan Suriye’ye, Kafkaslar’dan Balkanlar’a, Afrika’dan Latin Amerika’ya, Türk devletlerinden İslam İşbirliği Teşkilatı’na kadar her yerde varız, her yerde etkiniz. Cumhuriyet’imizin 100’üncü, hariciyemizin 500’üncü yıldönümü olan 2023’e girerken tarihimizin güçlü noktasındayız.”

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Yunanistan#Türkiye

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