Çavuşoğlu: Havalimanı için Kabil’e heyet gidiyor

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DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Ermenistan’ın özel temsilciler atamasından sonra, İstanbul ile Erivan arasında karşılıklı uçuşların başlaması için görüşmelerin devam ettiğini ve önümüzdeki günlerde birkaç firmanın uçuşlara başlayacağını söyledi. Çavuşoğlu, dün Malezya Dışişleri Bakanı Saifuddun Abdullah ile görüşmesinden sonra düzenlenen basın toplantısında Türkiye ile Ermenistan arasındaki yakınlaşma süreci ve Afganistan’da Kabil Havalimanı’nın işletilmesi konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

UÇUŞ TALEPLERİ

Türkiye’nin Güney Kafkasya’da ve bölgede istikrar ve güvenlik için adımlar attığını ifade eden Çavuşoğlu, “Ermenistan’la doğrudan temasların başlaması için karşılıklı temsilcilerimizi atadık. En yakın zamanda bir araya gelecekler. Bazı şirketlerin İstanbul-Erivan arasında uçuş talepleri oldu. Ulaştırma Bakanlığımız, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile beraber değerlendiriyor. Bazı şirketler uçuşlara önümüzdeki günlerde başlayacak. Tüm bu kararları alırken can Azerbaycan ile istişarelerimizi sürdürüyoruz. Bizim arzumuz ülkeleri birbirine bağlayacak ve ekonomik katkı sağlayacak demiryolu ve karayolu projelerinin de hayata geçmesidir” dedi.

Çavuşoğlu, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da Afganistan’daki insani durumu görüşmek üzere yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 17’nci Olağanüstü Toplantısı’yla ilgili soruya da özetle şu yanıtı verdi:

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AFGANİSTAN ÇÖKMEMELİ

“Batılılar gibi ön koşul olarak değil ama olması gerekenleri Afganistan’da geçici yönetimle kardeşçe paylaştık. Hepimiz Afgan halkının kardeşiyiz. Şahsen ikili görüşmemde de Afganistan geçici yönetimine kardeşçe uyarıları, nasihatları yapmamız bizim görevimizdi. Afganistan halkı zor şartlar altında. İslam dünyası olarak buna göz yumarsak büyük bir hata yapmış oluruz. Gıda vesaire gibi insani yardım yapılır. Ama hastanelerin, okulların işlemesi lazım. İnsanların cebinde asgari düzeyde de olsa harcama yapacak parası olması lazım. İslam Kalkınma Bankası bir fon kurma kararı aldı. Afganistan devlet sistemi olarak çökmemeli.

SADECE KABİL DEĞİL

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Kabil Havalimanı konusunda uzmanlarımız Doha’ya gidiyor. Bir Türk şirketi ile bir Katar şirketi Afganistan’da sadece Kabil değil 5 havalimanının işletilmesi için bir mutabakat muhtırası imzaladı. Afganistan geçici yönetimine ortak bir teklifte bulunacağız. Çarşamba günü Türk ve Katarlı uzmanlar Doha’dan Kabil’e geçecekler. Geçici yönetimle bu konuyu birlikte ele alacaklar. Şartlar uygun olursa Katar’la beraber sadece Kabil değil ülkedeki diğer havalimanlarını da işletiriz.”