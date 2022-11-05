AB'den Türkiye'ye tahıl anlaşması teşekkürü

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Jossep Borrell, Sir Bani Yas Forumu’na katılmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Borrel, Bakan Çavuşoğlu ile görüştüklerini belirterek, "Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Girişimi'ni destekleme, gıdanın silah olarak kullanılmasını önleme ve küresel gıda krizleriyle mücadele etmedeki rolü için teşekkür ettim. Ayrıca Doğu Akdeniz'deki durum gibi diğer endişe verici konular da ele alındı" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan’ın daveti üzerine Sir Bani Yas Forumu’na katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de temaslarını sürdürüyor.

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Bakan Çavuşoğlu, ayrıca Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Etiyopya Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile görüştü.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, "Abu Dabi'de görüştüğümüz AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'le Ukrayna ve Doğu Akdeniz dahil bölgesel gelişmeleri ele aldık. Sir Bani Yas Forumu'nda görüştüğümüz Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile ikili ilişkilerimizi ve Filistinli kardeşlerimizin durumunu ele aldık. Abu Dabi’de Etiyopyalı mevkidaşım Demeke Mekonnen ile görüştük. Etiyopya’daki çatışmaları sonlandıran ateşkes anlaşmasından duyduğumuz memnuniyeti vurguladık" ifadelerini kullandı.