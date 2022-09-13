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Çatışmanın tarafları aranıyor

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#Vadistanbul#Çatışma#Polis
Çatışmanın tarafları aranıyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2022 07:00

Vadistanbul AVM’de 6 kişinin yaralandığı çatışmanın taraflarının Azerbaycanlı ve Gürcistanlı olduğu ortaya çıktı. Polis, kimliklerini deşifre ettiği 6 Gürcistanlı ve 7 Azerbaycanlı’yı arıyor.

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İstanbul Sarıyer’de Vadistanbul AVM’deki The Galliard Restoran’da önceki akşam 20.00 sıralarında iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışma sırasında Azerbaycanlı Rakif A. (35), Mehraj K. (26), Qulam İ. (23) ile İranlı Seyyad A. (33) ve Türk vatandaşı Fatih Mehmet K. yaralandı.

Rakif A. ve Mehraj K. ifadelerinde, restoran içerisinde Azerice konuşarak tartışan kişileri ayırmaya çalıştıkları sırada kendilerine atış açıldığını iddia etti. Ancak güvenlik kameralarına göre Rakif A. da silah kullananlardan biriydi. İki isim gözaltına alındı. Yaralanan Seyyad A., Qulam İ. ve Fatih Mehmet K.’nın ise çatışmanın tarafı olmadıkları anlaşıldı.

Polis ekipleri, lüks 2 otomobille kaçan Gürcistanlı 6 kişinin ismine ulaştı. Bunlardan Gaga B. ve Vakhtangi T.’nin çatışmada silah kullandığı belirlendi. Polisin, olay yerinden firar eden 6 Gürcistanlı ve 7 Azerbaycanlı’yı yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

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#Vadistanbul#Çatışma#Polis

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