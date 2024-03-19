Çatışmada İsveç izi

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İstanbul Sarıyer’deki bir kafede önceki gece 23.30 sıralarında iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Daha sonra kafeden çıkan taraflar silahla çatıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, silahla vurulan Türkiye kökenli İsveç vatandaşı olduğu belirlenen Mazlum Ayrancı’nın (26) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bacağından vurulan Umut Koyuncu (33) ise hastaneye sevk edilerek tedaviye alındı.

Polis, olay yerinde 1 adet tabanca ile 8 adet boş kovan bulurken, şüphelilere ait olduğu belirlenen otomobilde de detaylı inceleme yaptı. Polisin, saldırıdan sonra kaçtığı belirlenen Türkiye kökenli İsveç vatandaşı 3 şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

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Mazlum Ayrancı - Rawa Majid

‘BU MAFYA NEDEN BURADA’

Çatışmada ölen Mazlum Ayrancı’nın babası Tuncay Ayrancı geldiği Adli Tıp Kurumu’nda, oğlunun İsveç’te ‘uyuşturucu kaçakçılığı ve cinayete teşebbüs’ suçlamasıyla aranan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Rawa Majid ile hasım olduğunu belirterek, “Rawa Majid, medyada yer alıyordu, benim oğlumu bitirdi. Bu mafya neden buradaydı” dedi. Ayrancı, “Dün akşam ne olduğunu bilmiyorum. Arkadaşları kendisine ‘Gitme’ dedi ama dinlemedi. Artık ne olduysa oldu. Ben 2 hafta işe gitmem, çocuğumu defnederim. Norveç’ten Adana’ya kadar Mazlum’u sevenler var. İsveç’te herkes Mazlum’u tanır” dedi. Mazlum Ayrancı’nın cenazesi defnedilmek üzere Konya’ya götürüldü.

Tuncay Ayrancı

EYLÜL AYINDA DA ÇATIŞMIŞLARDI

- Yine Sarıyer’de geçen yıl 15 Eylül’de site içerisindeki kafeye motosikletli iki kişi tarafından ateş açılmış, açılan ateşe silahlı karşılık veren İsveç uyruklu 6 kişi ile kaçtıkları aracın şoförü gözaltına alınmıştı. Polis ekipleri, kafede bulunan ve silahla karşılık veren grubun olay yerinden kaçtığı lüks minibüsün plakasını tespit etmişti. Şüphelilerden İsveç uyruklu Richard Icho M., Mevludın M., Salah S.M.A.Z., Elvır M. Harrıs L.O. tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, Stella M.A.S. ise sınırdışı edilmek üzere göç idaresine teslim edilmişti. Bu çatışmada da Rawa Majid’in adı geçmişti.