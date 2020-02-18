MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇatıdan düşen kar içeride mahsur bıraktı
GeriGündem Çatıdan düşen kar içeride mahsur bıraktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
VAN (İHA)
Haber Giriş: 18.02.2020 - 12:06,Son Güncelleme:/

Çatıdan düşen kar içeride mahsur bıraktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çatıdan düşen kar içeride mahsur bıraktı

Van’da tek katlı evin çatısında biriken kar yığınının giriş kısmına düşmesi sonucu içeride mahsur kalan vatandaş kurtarıldı.

Kentte 1 metreyi bulan kar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Dün akşam saat 22.00 sıralarında Cevdetpaşa Mahallesi 2636 Sokak üzerindeki bir evin çatısındaki kar kütlesi büyük bir gürültüyle düştü. Olaya anında müdahale eden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, evin çatısında biriken karın antreye düşmesi sonucu içeride mahsur kalan şahsı kurtardı. Evde hasar meydana gelirken, vatandaş ise olayı yara almadan atlattı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle