Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Çatıdan çığ gibi kar düştü: Canlarını zor kurtardılar

#Erzurum#Yakutiye#Kar Yağışı
Çatıdan çığ gibi kar düştü: Canlarını zor kurtardılar

Erzurum'da aynı cadde üzerinde 5 katlı iki apartmanının çatısında biriken kar, farklı zamanlarda çığ gibi yola düştü. O anlarda kaldırımda yürüyenlerin sağa, sola kaçışması güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerindekiler panik yaşarken, karların üzerine düştüğü park halindeki bir otomobilde ise hasar oluştu.

Haberin Devamı

Erzurum'da günlerdir etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle çatılarda biriken kar ve buz sarkıtları, büyük tehlike oluşturuyor. Merkez Yakutiye ilçesinde iş yeri olarak kullanılan 5 katlı iki farklı binanın çatısında biriken kar, ısınan hava ile birlikte farklı zamanlarda çığ gibi yere düştü.

Kaldırımda yürüyen vatandaşlar, sağa sola kaçışarak karın altında kalmaktan son anda kurtulurken, park halindeki bir otomobil ağır hasar gördü. Yaşanan olay, çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, tavanı çöken ve ön camı kırılan otomobil çekiciyle sanayiye götürüldü. 

Gözden Kaçmasın

Sahte evlilikle organ kaçakçılığı İstanbulda operasyon: 4 kişi tutuklandıSahte evlilikle organ kaçakçılığı! İstanbul'da operasyon: 4 kişi tutuklandıHaberi görüntüle

İki gün aralıksız yağış sonrası çatılarda çok fazla kar biriktiğini söyleyen esnaf Ersin Yıldırım, "Birbirine yakın iki binanın çatısından farklı zamanlarda yere çığ gibi kar döküldü. Birinde 4 kişi diğerinde ise bir kişi dökülen karların altında kalmaktan kaçarak son anda kurtuldu. Ancak park halindeki bir otomobilde ağır hasar oluştu. Otomobilin içerisinde kimsenin olmaması da can kaybını önledi. Bugünlerde saçak altlarında yürürken çok dikkatli olmalıyız" diye konuştu.

Haberin Devamı

Çatıdan çığ gibi kar düştü: Canlarını zor kurtardılar

Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, ev ve iş yeri sahiplerinin çatılarında insan hayatını tehdit edecek kar birikintisi ve buz sarkıtlarının oluşması üzerine kendilerine bilgi verilmesini istedi.

Çatıdan çığ gibi kar düştü: Canlarını zor kurtardılar

Haberle ilgili daha fazlası:
#Erzurum#Yakutiye#Kar Yağışı

BAKMADAN GEÇME!

Savaşın görünmez kahramanları... Ukraynada internet nasıl kesilmiyor

'Savaşın görünmez kahramanları'... Ukrayna'da internet nasıl kesilmiyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı
SAVAŞIN 1 AYI | Ukrayna, Rus ordusuna karşı direnmeyi hangi askeri taktiklerle başardı

SAVAŞIN 1 AYI | Ukrayna, Rus ordusuna karşı direnmeyi hangi askeri taktiklerle başardı?

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Sadece bir ay sürdü: Savaşta iki tarafın da mühimmatını tükettiği iddia edildi Peki avantaj kimde

Sadece bir ay sürdü: Savaşta iki tarafın da mühimmatını tükettiği iddia edildi! Peki avantaj kimde?

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Savaşın görünmez kahramanları... Ukraynada internet nasıl kesilmiyor

'Savaşın görünmez kahramanları'... Ukrayna'da internet nasıl kesilmiyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı
SAVAŞIN 1 AYI | Ukrayna, Rus ordusuna karşı direnmeyi hangi askeri taktiklerle başardı

SAVAŞIN 1 AYI | Ukrayna, Rus ordusuna karşı direnmeyi hangi askeri taktiklerle başardı?

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Sadece bir ay sürdü: Savaşta iki tarafın da mühimmatını tükettiği iddia edildi Peki avantaj kimde

Sadece bir ay sürdü: Savaşta iki tarafın da mühimmatını tükettiği iddia edildi! Peki avantaj kimde?

#Ukrayna