Çatıdan çığ gibi kar düştü: Canlarını zor kurtardılar

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Erzurum'da günlerdir etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle çatılarda biriken kar ve buz sarkıtları, büyük tehlike oluşturuyor. Merkez Yakutiye ilçesinde iş yeri olarak kullanılan 5 katlı iki farklı binanın çatısında biriken kar, ısınan hava ile birlikte farklı zamanlarda çığ gibi yere düştü.

Kaldırımda yürüyen vatandaşlar, sağa sola kaçışarak karın altında kalmaktan son anda kurtulurken, park halindeki bir otomobil ağır hasar gördü. Yaşanan olay, çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, tavanı çöken ve ön camı kırılan otomobil çekiciyle sanayiye götürüldü.

İki gün aralıksız yağış sonrası çatılarda çok fazla kar biriktiğini söyleyen esnaf Ersin Yıldırım, "Birbirine yakın iki binanın çatısından farklı zamanlarda yere çığ gibi kar döküldü. Birinde 4 kişi diğerinde ise bir kişi dökülen karların altında kalmaktan kaçarak son anda kurtuldu. Ancak park halindeki bir otomobilde ağır hasar oluştu. Otomobilin içerisinde kimsenin olmaması da can kaybını önledi. Bugünlerde saçak altlarında yürürken çok dikkatli olmalıyız" diye konuştu.

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Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, ev ve iş yeri sahiplerinin çatılarında insan hayatını tehdit edecek kar birikintisi ve buz sarkıtlarının oluşması üzerine kendilerine bilgi verilmesini istedi.