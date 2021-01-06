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GeriGündem Çatı katında sobadan yangın çıktı; 40 tavuk ve 20 güvercin telef oldu
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ERZURUM, (DHA)
Haber Giriş: 06.01.2021 - 12:01 | Son Güncelleme:

Çatı katında sobadan yangın çıktı; 40 tavuk ve 20 güvercin telef oldu

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Çatı katında sobadan yangın çıktı; 40 tavuk ve 20 güvercin telef oldu
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ERZURUM'un Horasan ilçesinde, İsmail Topal'ın çatı katında beslediği tavuk ve güvercinleri ısıtmak için yaktığı sobadan sıçrayan kıvılcımlar, kümesi tutuşturdu. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, 40 tavuk ile 20 güvercin telef oldu.

Çatı katında sobadan yangın çıktı; 40 tavuk ve 20 güvercin telef oldu
Olay, dün saat 20.30 sıralarında, Horasan ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Topal, evinin çatı katında beslediği 40'a yakın tavuk ile 20 güvercini ısıtmak için soba yaktı. Sobadan çıkan kıvılcımlar, çatı katındaki kümesin tutuşmasına neden oldu. İhbar üzerine bölgeye Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin Horasan ve Köpröküy'deki itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, ekipler tarafından kontrol altına alınıp, söndürüldü. Bir anda alevlerin sardığı kümesteki 40 tavuk ile 20 güvercin ise telef oldu. Çatı katının kullanılamaz hale geldiği yangında evde de hasar oluştu.  

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