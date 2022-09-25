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'Çatı aktı' kavgasında kılıç ve silahlar çekildi

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#Adana#Kozan#Kılıç
Çatı aktı kavgasında kılıç ve silahlar çekildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2022 10:08

Adana’nın Kozan ilçesinde 2 kişi, çatı akması nedeniyle tartıştıkları esnafın iş yerini bastı. Saldırganlar, iş yeri sahibini dışarı çağırıp önce tokat attı ardından kılıçla yaraladı. İş yeri sahibinin av tüfeğiyle ateş açması sonucu saldırganlardan biri yaralandı. Dehşet anları, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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23 Eylül Cuma günü meydana gelen olayda, iddiaya göre iş yerinin çatısından dükkanına su aktığı gerekçesiyle D.E., komşuları A.D. ve M.D. ile telefonda tartıştı.

Tartışma sonrası M.D. ve A.D. esnaf D.E.’nin kapısına gelerek sokağa çağırdı. Saldırganlar esnaf D.E.’yi kolundan tutup tokatladı, ardından ellerine geçirdikleri kılıçla yaraladı.

Çatı aktı kavgasında kılıç ve silahlar çekildi
Görüntülerde iş yeri çalışanının panikle iş yerine kaçtığı görülürken, kılıçla yaralanan esnaf D.E.’nin av tüfeğini ateşlemesi ile A.D. ayağından yaralandı. Kılıçla dükkan camlarına vuran ve ardından taşla kıran M.D. ise kayıplara karıştı.

Çatı aktı kavgasında kılıç ve silahlar çekildi

Ayağından av tüfeği saçması ile yaralanan A.D., Kozan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Adana’ya sevk edildi.

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Çatı aktı kavgasında kılıç ve silahlar çekildi

Olayla ilgili gözaltına alınan esnaf D.E. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
M.D.’yi arama çalışmaları sürüyor.

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#Adana#Kozan#Kılıç

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