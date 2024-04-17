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Çatalca'da vahşet! Asya'yı canice katletti

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#İstanbul#Cinayet#Polis
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2024 14:27

İstanbul Çatalca'da Bahattin C., eşi Asya C.'yi tabanca ile vurarak öldürdü. Bahattin C. daha sonra yaşamına son vermek istedi.

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Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Bayır Sokak'ta meydana geldi. Asya C. ile eşi Bahattin C. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Asya C, evi terk etmek istedi. O sırada Bahattin C., tabancayla önce karısını başından vurdu ardından aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Asya C.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken Bahattin C. ise ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Bahattin C.'nin hayati tehlikesi ise devam ettiği öğrenildi

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#İstanbul#Cinayet#Polis

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