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Çatalca'da otomobil, İETT otobüsüne çarptı

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#Kaza#Otobüs#İETT
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2024 11:57

Çatalca'da karşı şeride geçen otomobil, İETT otobüsüne çarptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü de bir kamyonete çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 12 Mart Salı günü saat 15.00 sıralarında Kaleiçi Mahallesi Gökçeali Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşı şeride geçen otomobil, İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT otobüsü sürücü de kamyonete çarptı.  İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri çarpmanın etkisiyle 34 HHU 874 plakalı otomobilin içinde sıkışan sürücü Fatih S.’yi kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Fatih S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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#Kaza#Otobüs#İETT

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