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Çataklı'dan 'sığınmacılar çıkarıyor' iddiasına videolu yanıt: Marmaris yangını arıcının yaktığı ateşle çıktı

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#Marmaris#Muğla#Orman Yangını
Çataklıdan sığınmacılar çıkarıyor iddiasına videolu yanıt: Marmaris yangını arıcının yaktığı ateşle çıktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2022 11:44

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, 'orman yangınlarını sığınmacılar çıkarıyor' iddiasına yanıt verdi. Çataklı, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınının, 85 yaşındaki arıcının yaktığı ateşle çıktığını belirtti. Çataklı, yangının başladığı arı kovanlarının bulunduğu alandan çekilen videoyu da Twitter'daki hesabından paylaştı.

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Bakan Yardımcısı Çataklı, Twitter’daki hesabından açıklama yaptı. Çataklı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Türkiye-Yunanistan arasında gerilim zirvedeyken sığınmacılar orman yangını çıkarıyor" açıklamasını da paylaşarak "Siyaseti yalan üzerine kurulu malum şahıstan bir yalan daha. Şimdi de 'Muğla'daki yangını sığınmacılar çıkardı' yalanını ortaya atmış. İşin aslı, yangın 85 yaşında bir arıcının yaktığı ateşle çıktı, rüzgarla büyüdü. Tıpkı senin yabancı düşmanlığını körüklediğin gibi" dedi.

Çataklıdan sığınmacılar çıkarıyor iddiasına videolu yanıt: Marmaris yangını arıcının yaktığı ateşle çıktı

Bakan Yardımcısı Çataklı, yangının başladığı arı kovanlarının bulunduğu alandan çekilen videoyu da paylaştı. Görüntüde, ateşi yakan arıcı da yer aldı. 

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#Marmaris#Muğla#Orman Yangını

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