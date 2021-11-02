Cash mucizesi

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İstanbul’da yaşayan ve genetik mühendisliği bölümünde okuyan 23 yaşındaki İrem Okyay, 12 yaşındayken ailesinin ve öğretmenlerinin kendisinde gözlemlediği değişikliklerin ardından pedagoga götürüldü. Pedagogun ‘şizofreni başlangıcı’ teşhisi koyduğu İrem, ilaç tedavisine başladı ancak bir faydası olmadı. İrem’in içine kapanması, asosyal olması, hayali bir arkadaşının olması anne-babasını endişelendirdi. Bunların ardından pedagog, İrem’in ailesine, tüm sorumluluğu İrem’in üstlenebileceği hareketli bir köpek sahiplenmelerini tavsiye etti. Ankara’dan alıp ‘Cash’ ismini verdikleri Border Colli cinsi köpeğin, kızları İrem’i 3 ayda daha neşeli ve sosyal bir çocuğa dönüştürdüğünü söyleyen Tarık Okyay, 11 yıl önce yaşadıklarını şöyle anlattı: “Ebeveyn olarak, farklı şeyler hissettik. Sınıf öğretmenleri de İrem’de bir takım değişiklikler gözlemlediklerini söyleyince bir pedagoga başvurduk. Pedagog, şizofreni başlangıcı olduğunu söyledi. İlaç tedavisine başladık. Pedagog, İrem’in hayali arkadaşı ile zaman geçirdiğini söyledi. Yani İrem, tamamen gerçek hayatla bağlantısını kesti.”

‘BİR KÖPEK ALIN’

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İrem’in zaman geçtikçe düzelmemesinden endişe duydukları ve bunun üzerine tekrar pedagoga danıştıklarını söyleyen Okyay, “Pedagog bize, ‘Köpek sahiplenin’ dedi. Önce şaşırdık. Pedagog, ‘Öyle bir köpek olsun ki başını kaşıyacak vakti olmasın ve tamamen onunla ilgilensin’ dedi. Alacağımız köpeğin hareketli olması gerekiyordu. Biraz araştırdık ve Border Colli cinsi köpeğin uygun olduğuna karar verdik. İrem’e bir köpek alacağımızı söylediğimizde ve fotoğrafını gösterdiğimizde çok sevindi, ona aşık oldu. ‘Tamam baba, alalım’ dedi ve gidip aldık. Köpeğe ‘Cash’ adını verdik” diye konuştu.

CASH İLE DEĞİŞTİ

Cash’in gelmesiyle birlikte ilaç tedavisini kestiklerini söyleyen Okyay, “İlacın 6 ayda yapamadığını, Cash 3 ayda yaptı. İrem birden değişti, daha gerçekçi oldu. Sonunda İrem’e hayali arkadaşının nerede olduğunu sorduğumuzda, ‘Kendisi ve Cash arasında tercih yapmam gerektiğini söyledi, ben de Cash’i seçtim ve o gitti’ cevabını aldık. İçine kapanık, asosyal olan çocuk bir anda ön plana çıktı. Cash’e bir şeyler öğretmeye, daha çok araştırmaya başladı. Sosyal hayatta çok iyi bir gelişme kaydetti. Bugün kızımız, genetik mühendisliği okuyor. İrem’in başardıkları bizim için gurur verici. Ama Cahs’in yaptıkları da bambaşka, muhteşem” dedi.

'İYİ Kİ VAR'

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İrem Okyay, “Cash ile birlikte çok güzel şeyler yaşadık. Onu aldığımız ilk andan itibaren her şeyimi onunla konuşmaya başladım. Hatta onu sahiplenmeden önce daha çekingen biriydim, hiç sosyal değildim. Ancak Cash ile vakit geçirip onun sorumluluğunu aldıkça sosyalleşmeye başladım. İkimiz her şeyi birlikte öğrendik. Yürüyüşler yaptık, kafelere gittik, oyunlar oynadık. Yarışmalara da katılıp dereceler aldık. Tüm yaşattıkları, kattıkları için çok mutluyum. İyi ki var” diye konuştu.