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Çarşı davasında bilirkişi raporu istendi

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#Çarşı Davası#Gezi Parkı Eylemi#Bilirkişi
Çarşı davasında bilirkişi raporu istendi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2023 07:00

Beşiktaş’ın taraftar grubu Çarşı üyesi 35 kişinin Gezi parkı eylemlerine ilişkin, Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden yargılandığı davada, dün İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan 12 sanık katıldı.

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Sanıklardan Cem Yakışkan’ın avukatı Mehmet Derviş Yıldız, “Gelen görüntülerde dosyada yargılanan hiçbir sanığın görüntüsü yok. Benim müvekkilimin görüntüsü de yok. Müvekkilimin olmadığına dair rapor alınmasını istiyorum” dedi. Yıldız, olaya ilişkin dosyaya gelen görüntülerin Adli Tıp Kurumu Adli Bilişim İhtisas Dairesi Ses ve Görüntü İnceleme Şubesi’ne gönderilerek incelenmesini talep etti. Mahkeme heyeti, görüntülerin Adli Tıp Kurumu ilgili ihtisas dairesi ve TÜBİTAK’a gönderilerek bilirkişi raporu alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

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#Çarşı Davası#Gezi Parkı Eylemi#Bilirkişi

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