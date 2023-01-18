Çarşı davasında bilirkişi raporu istendi

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Sanıklardan Cem Yakışkan’ın avukatı Mehmet Derviş Yıldız, “Gelen görüntülerde dosyada yargılanan hiçbir sanığın görüntüsü yok. Benim müvekkilimin görüntüsü de yok. Müvekkilimin olmadığına dair rapor alınmasını istiyorum” dedi. Yıldız, olaya ilişkin dosyaya gelen görüntülerin Adli Tıp Kurumu Adli Bilişim İhtisas Dairesi Ses ve Görüntü İnceleme Şubesi’ne gönderilerek incelenmesini talep etti. Mahkeme heyeti, görüntülerin Adli Tıp Kurumu ilgili ihtisas dairesi ve TÜBİTAK’a gönderilerek bilirkişi raporu alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.



