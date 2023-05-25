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ÇarÅŸaflÄ± kadÄ±nlarÄ± çay bahçesinden kovduÄŸu iddia edilen çalÄ±ÅŸan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±

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#Ä°stanbul#Kuzguncuk#ÇarÅŸaflÄ± KadÄ±n
Ã‡arÅŸaflÄ± kadÄ±nlarÄ± Ã§ay bahÃ§esinden kovduÄŸu iddia edilen Ã§alÄ±ÅŸan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: MayÄ±s 25, 2023 10:59

ÃœskÃ¼dar'da Ã§arÅŸaflÄ± kadÄ±nlarÄ± Ã§ay bahÃ§esinden kovduÄŸu iddia edilen Ã§alÄ±ÅŸan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ã‡alÄ±ÅŸan Murat A., gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere gelen tepkiler Ã¼zerine video Ã§ekerek kendini savundu. Murat A. "Erzurumluyum. Annem Ã§arÅŸaflÄ±ydÄ±, 3 ablam ve benden kÃ¼Ã§Ã¼k 2 kÄ±z kardeÅŸim kapalÄ±. Genelde buraya dilenci sokmuyorum. Burada 2 tane roman var, dilenci. Ã‡arÅŸaf giyip, gelip burada dileniyorlar" dedi

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ÃœskÃ¼dar'da Murat A. Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã§ay bahÃ§esinde oturan Ã§arÅŸaflÄ± kadÄ±nlarÄ± kovduÄŸu iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Kuzguncuk'ta dÃ¼n akÅŸam saatlerinde bir Ã§ay bahÃ§esinde oturan Ã§arÅŸaflÄ± kadÄ±nlar, iddiaya gÃ¶re Ã§ay bahÃ§esi Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Murat A. tarafÄ±ndan kovuldu. Murat A.'nÄ±n mekÃ¢nda oturan kadÄ±nlara 'KalkÄ±n buradan, gidin hadi' dediÄŸi anlarÄ± baÅŸka bir mÃ¼ÅŸteri cep telefonu kamerasÄ±yla kaydetti.

Ã‡arÅŸaflÄ± kadÄ±nlarÄ± Ã§ay bahÃ§esinden kovduÄŸu iddia edilen Ã§alÄ±ÅŸan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler sosyal medyada paylaÅŸÄ±lÄ±nca kÄ±sa sÃ¼rede gÃ¼ndem oldu. Murat A., olayÄ±n ardÄ±ndan polis ekipleri tarafÄ±ndan 'HalkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik ve aÅŸaÄŸÄ±lama' suÃ§undan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ã‡arÅŸaflÄ± kadÄ±nlarÄ± Ã§ay bahÃ§esinden kovduÄŸu iddia edilen Ã§alÄ±ÅŸan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

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"ERZURUMLUYUM, ANNEM DE Ã‡ARÅžAFLI"

Bu arada olayÄ±n sosyal medyada tepki Ã§ekmesi Ã¼zerine Murat A., bir video Ã§ekerek kendini savundu . Videoda, "Erzurumluyum. Annem Ã§arÅŸaflÄ±ydÄ±, 3 ablam ve benden kÃ¼Ã§Ã¼k 2 kÄ±z kardeÅŸim kapalÄ±" diyen Murat A. "Genelde buraya dilenci sokmuyorum. Burada 2 tane roman var, dilenci. Ã‡arÅŸaf giyip, gelip burada dileniyorlar" ifadelerini kullandÄ±.

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Ã‡arÅŸaflÄ± kadÄ±nlarÄ± Ã§ay bahÃ§esinden kovduÄŸu iddia edilen Ã§alÄ±ÅŸan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

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#Ä°stanbul#Kuzguncuk#ÇarÅŸaflÄ± KadÄ±n

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