Ã‡arÅŸaflÄ± kadÄ±nlarÄ± Ã§ay bahÃ§esinden kovduÄŸu iddia edilen Ã§alÄ±ÅŸan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Haberin DevamÄ±

ÃœskÃ¼dar'da Murat A. Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã§ay bahÃ§esinde oturan Ã§arÅŸaflÄ± kadÄ±nlarÄ± kovduÄŸu iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Kuzguncuk'ta dÃ¼n akÅŸam saatlerinde bir Ã§ay bahÃ§esinde oturan Ã§arÅŸaflÄ± kadÄ±nlar, iddiaya gÃ¶re Ã§ay bahÃ§esi Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Murat A. tarafÄ±ndan kovuldu. Murat A.'nÄ±n mekÃ¢nda oturan kadÄ±nlara 'KalkÄ±n buradan, gidin hadi' dediÄŸi anlarÄ± baÅŸka bir mÃ¼ÅŸteri cep telefonu kamerasÄ±yla kaydetti.

GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler sosyal medyada paylaÅŸÄ±lÄ±nca kÄ±sa sÃ¼rede gÃ¼ndem oldu. Murat A., olayÄ±n ardÄ±ndan polis ekipleri tarafÄ±ndan 'HalkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik ve aÅŸaÄŸÄ±lama' suÃ§undan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Haberin DevamÄ±

"ERZURUMLUYUM, ANNEM DE Ã‡ARÅžAFLI"

Bu arada olayÄ±n sosyal medyada tepki Ã§ekmesi Ã¼zerine Murat A., bir video Ã§ekerek kendini savundu . Videoda, "Erzurumluyum. Annem Ã§arÅŸaflÄ±ydÄ±, 3 ablam ve benden kÃ¼Ã§Ã¼k 2 kÄ±z kardeÅŸim kapalÄ±" diyen Murat A. "Genelde buraya dilenci sokmuyorum. Burada 2 tane roman var, dilenci. Ã‡arÅŸaf giyip, gelip burada dileniyorlar" ifadelerini kullandÄ±.

Â