Çarpışan otomobiller su kanalına devrildi: 7 yaralı

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Kaza, saat 15.00 sıralarında Çorum- Kırıkkale kara yolunun 14'üncü kilometresinde meydana geldi. A.A. idaresindeki 06 BDF 563 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje ve aynı yöne giden M.B. kontrolündeki 06 CBH 912 plakalı otomobile çarptı. Savrulan otomobiller su kanalına devrildi. Otomobillerde bulunan Ö.A., M.A., N.A., S.B.A., E.B., Z.E.B. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.