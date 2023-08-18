Caretta caretta yuvasında mangal yapmışlardı! Yaptıkları yanlarına kalmadı!

Haberin Devamı

Olay, 8 Ağustos günü Koru Sahili’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde koruma altına alınan caretta caretta yuvalarını kontrol etmek için bölgeye giden Gazipaşa Hepimizin Platformu Sözcüsü Güldane Şahin ve bir grup çevreci, çevresi kafeslenerek koruma altına alınan caretta caretta yuvasının üzerinde ateş yakıldığını ve ateşin halen sönmediğini gördü. Sorumsuz kişi ya da kişilerce yapılan feci olay sonucunda yuvadaki deniz kaplumbağa yumurtalarının zarar gördüğünün belirten Şahin, olaya tepki gösterdi.

Olayın ardından söz konusu eylemi yaptıkları tespit edilen 2 kişiye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından ayrı ayrı olmak üzere, 4915 sayılı KAK çerçevesinde 'hayvanların çiftleşme ve üreme mevsiminde rahatsız edilmesinden' dolayı 2 bin 77 TL idari para cezası yazıldı.

Haberin Devamı