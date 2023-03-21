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Caretta caretta 'Tuba'yı 8 milyon kişi izledi

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#Caretta Caretta#Muğla#Rota
Caretta caretta Tubayı 8 milyon kişi izledi
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2023 11:39

Muğla'da yaralı bulunup, tedavi sonrası uydu takip cihazı takılarak, denize bırakılan caretta caretta 'Tuba', 42 ayda 20 bin kilometre yol katetti. 8 milyon kişi ise 'Tuba'nın rotasını gösteren haritayı görüntülenip, izledi.

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Ortaca ilçesi İztuzu Plajı'ndaki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER), caretta caretta türü deniz kaplumbağaları üzerinde araştırmalar yürütülüyor. Bölgede yaralı bulunan kaplumbağalar, merkezde tedavi edilip, tekrar denize bırakılıyor. 2019 yılında yaralı bulunan caretta caretta türü deniz kaplumbağasına da 'Tuba' adı verildi. DEKAMER'de tedavi edilen 25 ile 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen dişi, 'iribaş' cinsi deniz kaplumbağası, üzerine uydu takip cihazı takılarak, 28 Ağustos 2019'da İztuzu Plajı'ndan denize bırakıldı. Geçen sürede 'Tuba', 20 bin kilometre yol katederek, İyon Denizi açıklarına ulaştı. 'Tuba'nın rotasını gösteren harita ise 8 milyon kişi tarafından görüntülenip, izlendi.

Caretta caretta Tubayı 8 milyon kişi izledi



DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, 'Tuba'nın hem Türkiye'de hem de dünyada uzun rehabilitasyon süreci sonunda izlenen kaplumbağalar arasında yerini aldığını söyledi.

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#Caretta Caretta#Muğla#Rota

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