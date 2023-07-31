Caretta caretta besleyene 244.000 lira ceza

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Her yıl yaz ayları başında yumurtalarını yuvalarına bırakan deniz kaplumbağalarının ilerleyen süreçte dünyaya gelen yavruları, yaz boyunca yuvalardan çıkıp, denizle buluşuyor. Ancak bu süreçte deniz kaplumbağalarının sayısı, karşılaştıkları birçok olumsuzluk nedeniyle günden güne azalıyor. Bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için kurumlar farklı önlemler alıyor. DKMP 6’ncı Bölge Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından, deniz kaplumbağalarını besleyenlere ve ekosistemine atık bırakanlara 244 bin 315 lira para cezası uygulanacağı duyuruldu. Duyuruda, “Deniz kaplumbağalarını besleyenlere ya da denize atık bırakarak olumsuzluklara sebep olanlara Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ve DKMP ekipleri tarafından cezai işlemlerin uygulanacağı saygı ile duyurulur” denildi.