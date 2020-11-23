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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
Haber Giriş: 23.11.2020 - 12:35 | Son Güncelleme:

Çantasında esrarla yakalanan kadın sürücüye gözaltı

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Çantasında esrarla yakalanan kadın sürücüye gözaltı
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BOLU'da, polisin durdurduğu otomobilin kadın sürücüsü Y.G.’nin (26) çantasında 1 kilo 274 gram toz esrar ele geçirildi. Y.G., gözaltına alındı.

Çantasında esrarla yakalanan kadın sürücüye gözaltı
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda yaptığı yol uygulamasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, sürücünün çantasında 1 kilo 274 gram toz esrar ele geçirildi. Sürücü Y.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Y.G., adliyeye sevk edildi.

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