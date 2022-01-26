Cansel babasını öldürmüştü... Ağırlaştırılmış müebbet istendi

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Alkollü olan babaları Mustafa Emre Kınalı, 3 Aralık 2021 gecesi çocuklarını görme bahanesiyle evlerine gelmiş ve kızı Cansel Dilara ile tartışmıştı. Babasını sırtından bıçaklayarak öldüren Cansel Dilara, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

‘GELİŞİGÜZEL VURMUŞ’

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili iddianame düzenledi. İddianamede, Cansel Dilara’nın ifadesinde, babasıyla bir türlü anlaşamadığını, uyuşturucu tedavisi gördüğünü, bağımlı olduğunu ve suç tarihinde alkollü olan babasının üzerine gelmesini engellemek için mutfaktan aldığı bıçakla babasına gelişigüzel vurduğunu söylediği belirtildi. Cansel Dilara Kınalı’nın, ‘üst soydan akrabayı kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

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