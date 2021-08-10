Canlı bomba son anda vuruldu

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK’nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmada; Nusaybin’de polislere yönelik saldırı gerçekleştirmek amacıyla bir örgüt mensubunun illegal yollardan ülkeye girdiği bilgisine ulaşıldı.

‘DUR’ İHTARINA UYMADI

Dün sabah saatlerinde polis ekipleri, Ziyapaşa Sokak’ta şüphelendikleri bir kişiyi durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına ve havaya ateş açmasına rağmen ekiplere doğru koşup, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışan terörist, son anda vurularak öldürüldü.







SURİYE UYRUKLU

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, teröristin üzerindeki patlayıcı, uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi. Suriye uyruklu olduğu tespit edilen teröristin üzerinde 2.5 kilogram patlayıcı olduğu belirlendi. İçişleri Bakanlığı da bombalı eylem hazırlığındaki teröristin etkisiz hale getirildiği açıklamasında bulundu.

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