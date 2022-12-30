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Canlı bomba eylemi hazırlığındaki DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Afyonkarahisar#DEAŞ#Canlı Bomba
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2022 15:22

Afyonkarahisar'da, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu belirtilen ve canlı bomba eylemi hazırlığında olduğu değerlendirilen Irak uyruklu Layth Raad Zaid Al/Refeat, tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ üyelerinin Noel, yeni yıl etkinlikleri, dini ayinler ve organizasyonlar, Yahudi ve Hristiyanların ayin ve etkinlikleri ile ibadethaneler, yabancı ülke temsilcilikleri ve misyonları, halkın kalabalık olduğu alışveriş merkezleri ve eğlence merkezlerine yönelik eylem arayışında oldukları bilgisi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdü.

Geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütüne ait elde edilen 'DAŞİŞA' listesinde adı geçen ve 'İstişhad (canlı bomba)' eylemi için istekli olduğu, eğitim aldığı ve radikal yapısının bulunduğu tespit edilen 'Abu Shuayb' kod adlı Iraklı Layth Raad Zaıd Al/Refeat, dün sabah Afyonkarahisar merkezde kaldığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Canlı bomba eylemi hazırlığındaki DEAŞ şüphelisi tutuklandı

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'DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olma iddiası ve canlı bomba eylemi gerçekleştirmesi muhtemel' olduğu belirtilen Layth Raad Zaıd Al/Refeat, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Layth Raad Zaıd Al/Refeat, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Canlı bomba eylemi hazırlığındaki DEAŞ şüphelisi tutuklandı

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#Afyonkarahisar#DEAŞ#Canlı Bomba

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