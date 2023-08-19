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Çankırı'daki kazılarda 100 fosil bulundu: 8,5 milyon yıllık

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#Çankırı#Kazı Çalışmaları#Fosil
Çankırıdaki kazılarda 100 fosil bulundu: 8,5 milyon yıllık
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2023 15:49

Çankırı'daki 'Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nde 2001 yılından beri yürütülen ve bu yıl temmuz ayında başlatılan kazı çalışmalarında yaklaşık 8,5 milyon yıllık 100 fosil bulundu. Prof. Dr. Ayla Sevim Erol, "Bugüne kadar 4 bin 100'ün üzerinde tanımlanabilir nitelikte fosil var ama numarasız olarak da çıkardığımız 5 binin üzerinde fosil mevcut şu anda. Bilimsel çalışmaları devam ediyor. 10 ayrı aileye ait 43 ayrı tür var burada" dedi.

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Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ayla Sevim Erol başkanlığında, Fatih Mahallesi'ndeki bölgede 2001 yılından beri yapılan kazı çalışmalarıyla omurgalı hayvanlara ait fosillerin ortaya çıkarılması sürdürülüyor.

Çankırıdaki kazılarda 100 fosil bulundu: 8,5 milyon yıllık

Prof. Dr. Ayla Sevim Erol, bu sene sadece Ankara Üniversitesi öğrencileri ile kazı yaptıklarını belirterek, "Bu sene 15 kişilik ekiple başladık. Sıcak altında, kazı alanında çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Bu seneki çalışmalarda 100 civarında fosil çıkarmış bulunuyoruz. Bunların içinde atlara, hortumlulara, zürafalara ait fosiller var. Çıkardığımız tüm fosiller son derece özel fosiller. Kazı ama ne yazık ki ödenek sıkıntı, giderek azaldı. Ekibin yarısını gönderdik. Biraz sıkıntılı bir çalışma dönemi oldu ama en verimli yıllarımızdan oldu" dedi.

Çankırıdaki kazılarda 100 fosil bulundu: 8,5 milyon yıllık

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Çorakyerler’in Türkiye'nin en zengin fosil çeşitliliğine sahip yer olduğunu ifade eden Prof. Dr. Erol, "Yıllardır Çorakyerler’i tahribatlardan korumaya çalıştık. Yaklaşık 10 milyon yıllık bu mirası doğa bize bıraktı ve bunu korumak zorundayız. Kayalıklar, taşlıklar içerisinde iğneyle kuyu kazar gibi fosil çıkarıyoruz. Zahmetli, emekli bir iş ama sonunda güzel sonuçlar veren bir çalışma. Bu nedenle de yıllardır devam ettik. 8,5 milyon yıllık fosil kalıntıları elde ediyoruz."

Çankırıdaki kazılarda 100 fosil bulundu: 8,5 milyon yıllık

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#Çankırı#Kazı Çalışmaları#Fosil

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