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Gündem
ÇANKIRI (AA)
Haber Giriş: 13.02.2021 - 17:21 | Son Güncelleme:

Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli suçüstü yakalandı

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Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli suçüstü yakalandı
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Çankırı'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çerkeş ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti suçlarını işleyen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda Y.B, A.Ç, A.B. ve A.Ç. uyuşturucu ticareti yaparken suçüstü yakalandı.
Şüphelilere ait araç ve üzerlerinde narkotik köpeği desteğiyle yapılan aramada 110 gram uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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