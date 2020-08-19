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AA
Haber Giriş: 19.08.2020 - 20:47 | Son Güncelleme:

Çankırı'da düğünlere sınırlama getirildi

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Çankırı'da düğünlere sınırlama getirildi
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Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düğünlerin en fazla 3 saat yapılacağını bildirdi.

100. Yıl Kültür Merkezi'nde muhtarlarla yaptığı toplantı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Ayaz, kent genelinde koronavirüs nedeniyle vakaların arttığına işaret etti.

Bu nedenle yeni tedbirler aldıklarını ifade eden Vali Ayaz, "Düğünleri 3 saat ile kısıtladık. Düğünlere katılıma da kısıtlamalar getirdik. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın birinci ve ikinci derece yakınları hariç düğünlere katılımı yasak. Tedbirleri artırmamız gerekmekte. Kurban Bayramı'ndan bu yana vaziyet iyi değil. İstediğimiz gibi de gitmiyor." dedi.

Vatandaşlardan tedbirlere uyulmasını isteyen Ayaz, "Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Kalabalık ortamlardan sakınalım. Bizlerin tek amacı vakayı önlemek için." diye konuştu.

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