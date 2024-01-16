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Çankırı'da drift atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 32 bin TL para cezası

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#Çankırı#Drift#Ceza
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2024 10:00

Çankırı'da drift atarak trafiği tehlikeye düşüren ve çevreye rahatsızlık veren sürücüye 32 bin TL para cezası uygulandı.

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Kurşunlu ilçesinde bir sürücü, 13 Ocak Cumartesi günü sabaha karşı otomobille sokak ortasında drift atmaya başladı. Sesten rahatsız olan bir vatandaş, olay anını cep telefonu kamerası ile kayıt altına alarak, durumu emniyete bildirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, drift atarak trafiği tehlikeye düşüren ve çevreye rahatsızlık veren sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-D maddesi uyarınca 32 bin 233 TL idari para cezası uyguladı.

Çankırıda drift atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 32 bin TL para cezası

Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süre ile el konuldu ve araç trafikten menedildi.

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#Çankırı#Drift#Ceza

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