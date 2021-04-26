Çankırı Valisi Ayaz'dan koronavirüs uyarısı: 'Genç hasta sayımızda ciddi artış yaşıyoruz'

Vali Ayaz, Salgın Koordinasyon Kurulu Toplantısı sonrası sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Ayaz, yaptığı açıklamada, vaka artış hızında yavaşlama olduğunu ancak tedbirlere uymaya devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Virüsün genç yaşlı ayrımı yapmadığını bu yüzden herkesin dikkatli olması gerektiğinin altını çizen Ayaz, "Son süreçte 65 yaş üzeri hasta sayımız azalsa da genç hasta sayımızda ciddi artış yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

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