Çankırı Valisi Ayaz: İlimizde vakalar patlama yaptı

Kentteki dinlenme tesisinde gerçekleştirilen İlçe Müftüleri Toplantısı'nda konuşan Vali Ayaz, pandemi tedbirlerine riayet edilmesinin sağlanması konusunda yapılması gerekenleri aktardı.

Kent genelinde vaka sayılarındaki artışa dikkat çeken Ayaz, "İlimizde vakalar patlama yaptı. Vatandaşlarımızı ciddiyetle uyarıyoruz. Çok sıkı tedbirler almak istemiyoruz; ancak buna mecbur kalabiliriz. Kamu sağlığının tehlikeye atılmasına müsaade etmeyiz. Toplumun tedbirlerden sıkıldığının farkındayız; ama yapabileceğimiz bir şey yok. Kurallara uymayan vatandaşlarımızın artık korkması gerekiyor. Bu hastalık hafife alınacak bir hastalık değil. Vatandaşlarımız 'normalleşme' derken tamamen normale döndü. Artan vaka sayılarını dengede tutmak ve aşağı çekmek eğer kurallara uyulmazsa kolay olmayacak. Vatandaşlarımızı kurallara uymaya davet ediyoruz. Bu virüs karşısında en büyük gücümüz aldığımız ve alacağımız tedbirlerdir" diye konuştu.