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Caniye mahkeme acımadı

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#Kutbettin Koluman#Recibe Koluman#Cinayet
Caniye mahkeme acımadı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2024 07:00

İZMİR Konak’ta geçen yıl 28 Nisan’da 08.00 sıralarında, Recibe Koluman (39), tezgahtar olarak çalıştığı fırına gitmek için yanına aldığı en küçük kızı ile evinden çıktı.

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4, 9, 13 ve 15 yaşlarında 4 çocuğu bulunan Recibe Koluman’ı, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan boşanma aşamasındaki eşi inşaat işçisi Kutbettin Koluman takip etti. Ardından tabancasını çıkartan Kutbettin Koluman (50), Recibe Koluman’ın başına ateş etti. Kanlar içinde yerde kalan Recibe Koluman’ın öldüğünden emin olmak isteyen Kutbettin Koluman, çocuğunun gözü önünde 2 el daha baş kısmına ateş ederek koşarak uzaklaştı. Recibe Koluman ölürken, Kutbettin Koluman tutuklandı.

İNDİRİM YAPILMADI

Kutbettin Koluman hakkında, ‘tasarlayarak eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın karar duruşması, İzmir 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki görüldü.

Öldürülen Recibe Koluman’ın ailesinin avukatı, sanık Kutbettin Koluman’ın eşini tasarlayarak kasten öldürdüğünü belirtip, haksız tahrik ve iyi hal indirimi almak için savunmasında kendini mağdur konumuna düşürmeye çalıştığını söyledi.

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Mahkeme heyeti, kararını açıklayıp, sanık Kutbettin Koluman’ı, ‘eşe ve kadına karşı kasten öldürme’ suçundan indirim yapmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

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#Kutbettin Koluman#Recibe Koluman#Cinayet

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