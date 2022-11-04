Caniye ağırlaştırılmış müebbet istendi

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Ümit Karakoyun (25) kız arkadaşı Asiyenur Atalay’ı (19) 4 Mayıs 2022 gecesi İstanbul Esenler’de sokak ortasında başından vurarak öldürdü. Cinayetin ardından saklandığı Arnavutköy’deki bir evde gözaltına alındı. Cinayet silahını, Asiyenur’un arkadaşı Çiğdem Gezer’in eşi Mahmut Gezer’den aldığını anlattı. Gerekçesi ise Asiyenur’un kendisini aldatmasıydı.

SİLAHI VERENE DE AYNI CEZA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre, Mesut Gezer’in eşi Çiğdem Gezer’le boşanma davaları vardı. Asiyenur cinayetin işlendiği gece 4 arkadaşıyla birlikte Çiğdem Gezer’in evine gitti. Beş kadın sosyal medyadan canlı yayın açtı ve dans yeteneklerini sergiledi. Canlı yayına katılan Ümit Karakoyun kadınları tehdit etti. Birkaç saat sonra Asiyenur’la buluşan Ümit Karakoyun, sokakta birlikte yürüdükleri sırada cinayeti işledi. Ümit Karakoyun’a silahı ise Mesut Gezer temin etmiş ve eşini öldürmesini istemişti.

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Başsavcılık hazırladığı iddianamede, sadece cinayeti işleyen Ümit Karakoyun’a değil silahı temin eden Mesut Gezer’e de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Ayrıca her iki kişinin ruhsatsız silah bulundurmak suçundan 3’er yıl hapisleri istendi.