Caninin villası yıkıldı

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Lise öğrencisi Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Cem Garipoğlu tarafından İstanbul Bahçeşehir’deki 3 katlı villada öldürülmüştü. Karabulut’un cansız bedeni çöp toplayıcı bir kişi tarafından çöp konteynerinde parçalanmış halde bulunmuştu. Cinayetten sonra kaçan şüpheli Cem Garipoğlu 197 gün sonra teslim olmuş; yargılama sonunda 18 Kasım 2011 tarihinde ‘çocuğa karşı, tasarlayarak, canavarca bir hisle ve eziyet ederek öldürmek’ suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde Silivri’de cezasını çektiği 5 No’lu L Tipi Kapalı Cezaevi’nde kendi yaşamına son vermişti. Olay Türkiye kamuoyunda büyük tepkiye neden olmuştu.





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YENİ SİTE YAPILACAK

Bahçeşehir’de 3 kattan oluşan villaların 2021 yılında kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı çıkmıştı. Yıkımı gerçekleştirilen villalardan biri de Münevver Karabulut cinayetinin işlendiği villa oldu. Yıkılan villaların yerine 12 katlı bloklardan oluşan yeni site yapılacağı belirtildi.



