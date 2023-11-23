‘Canım Öğretmenim’e 24 Kasım sürprizleri

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Bunlardan bazıları şöyle:

- THY’DE İNDİRİM: Türk Hava Yolları’nda, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak görev yapan öğretmenler ve birlikte seyahat ettikleri eş ve çocukları ile YÖK’e bağlı üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri ve birlikte seyahat ettikleri eş ve çocuklarına net ücretler üzerinden yüzde 20 indirim uygulanacak.

-TREN BİLETLERİ YARI FİYATINA: TCDD tarafından öğretmenlere tüm tren seyahatlerinde yüzde 15 indirim yapılıyordu. 24-30 Kasım Öğretmenler Günü haftasında ise Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile ana hat trenlerinde öğretmenlere yüzde 50 indirim uygulanacak.

- PTT’DE ÖZEL ÜCRET: Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü de 20-25 Kasım tarihleri arasında öğretmenlerin yurtiçi varışlı APS, Kurye ve Posta Kargo gönderimlerinde yüzde 20 indirim uygulayacak.

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- KİTAPLAR YÜZDE 40 UCUZ: Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü 24 Kasım Öğretmenler Günü ve haftası nedeniyle 23-26 Kasım 2023 tarihleri arasında “yayinsatis.diyanet.gov.tr” internet sitesi üzerinden yüzde 40 indirimli kitap kampanyası düzenledi. Bu kapsamda ayrıca 150 lira ve üzeri alışverişlerde kargo ücreti Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından karşılanacak.

-DEVLET TİYATROLARI BEDAVA: Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne bağlı Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum, Konya, Sivas, Van ve Kayseri Devlet Tiyatroları’nın yerleşik sahnelerinde 24 Kasım 2023 tarihinde her bir öğretmen, dört adet ücretsiz bilet alabilecek.

- SERGİLERİN KAPISI AÇIK: İstanbul Modern 24 Kasım Cuma günü tüm öğretmenlere ücretsiz olacak. Öğretmenler bu özel günde müzenin koleksiyon sergisi “Yüzen Adalar” başta olmak üzere “Nuri Bilge Ceylan: Başka Bir Yerde”, kadın sanatçıların yapıtlarının yer aldığı “Hep Buradayız” ve “Renzo Piano: Yerin Ruhu” sergilerini gezebilecek. Öte yandan, profesyonel ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak için 150 öğretmene yol gösterici atölyeler düzenlenecek.