Canilik! Kuzuların ayaklarını bağlayıp ırmağa attı

Arkadaşlarıyla balık avlamak için çarşamba günü Manavgat'a bağlı Boğaz mevkiine giden Emre Balaban, iskelenin alt kısmında, Manavgat Irmağı'nda 2 kuzu ölüsü olduğunu fark etti. Balaban, kuzuları ırmaktan çıkarınca bacaklarının bağlı olduğunu gördü.Balaban, bunu yapanın insan olamayacağını söyledi.