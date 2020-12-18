Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)
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Canilik! Kuzuların ayaklarını bağlayıp ırmağa attı
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ırmakta bacaklarından bağlı 2 kuzu ölüsü bulundu.
Arkadaşlarıyla balık avlamak için çarşamba günü Manavgat'a bağlı Boğaz mevkiine giden Emre Balaban, iskelenin alt kısmında, Manavgat Irmağı'nda 2 kuzu ölüsü olduğunu fark etti. Balaban, kuzuları ırmaktan çıkarınca bacaklarının bağlı olduğunu gördü.Balaban, bunu yapanın insan olamayacağını söyledi.
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