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Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 18.12.2020 - 15:04 | Son Güncelleme:

Canilik! Kuzuların ayaklarını bağlayıp ırmağa attı

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Canilik! Kuzuların ayaklarını bağlayıp ırmağa attı
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Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ırmakta bacaklarından bağlı 2 kuzu ölüsü bulundu.

Arkadaşlarıyla balık avlamak için çarşamba günü Manavgat'a bağlı Boğaz mevkiine giden Emre Balaban, iskelenin alt kısmında, Manavgat Irmağı'nda 2 kuzu ölüsü olduğunu fark etti. Balaban, kuzuları ırmaktan çıkarınca bacaklarının bağlı olduğunu gördü.Balaban, bunu yapanın insan olamayacağını söyledi.

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