Caniler uzaklaştırma kararını yine dinlemedi

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İZMİR’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Tamer Yurtkal (44), önceki gün 19.00 sıralarında eşi Zahide Yurtkal’ın (44) oturduğu Karabağlar’daki eve gitti. Tamer Yurtkal ile eşi arasında kısa süre sonra tartışma çıktı. Gerginliğin artması sonucu Tamer Yurtkal yanında getirdiği pompalı tüfekle eşi Zahide Yurtkal’a ateş etti. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar, Zahide Yurtkal’ın göğsüne ve kavga sırasında evde bulunan çiftin 2 çocuğundan S.Y. (17) adlı genç kızın koluna isabet etti.

BALKONDAN YARDIM ÇIĞLIĞI

Zahide Yurtkal kanlar içerisinde yere yığılırken, kolundan yaralanan S.Y. ise 2. kattaki evin balkonuna kaçarak, “Kurtarın bizi” diye komşularından yardım istedi. Bu sırada Tamer Yurtkal, pompalı tüfeği göğsüne dayayarak ateşledi. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Tamer ve Zahide Yurtkal’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kolundan yaralanan S.Y. ise hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan S.Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu arada çiftin 14 yaşındaki oğullarının da evde olduğu ve olaydan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

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BAŞINDA ŞİŞE DE KIRMIŞ

Tamer Yurtkal’ın ‘kasten yaralama, tehdit ve suç eşyasını satın alma’ gibi suçlardan kaydı olduğu belirtildi. Tamer Yurtkal’ın alkol bağımlısı olduğu, sıklıkla eşine şiddet uyguladığı, son olarak 15 gün önce eşinin başında rakı şişesi kırdığı ifade edildi. Bunun üzerine yakınlarının evine sığınan Zahide Yurtkal’ın, eşinin kendisinden özür dilemesi üzerine, affedip, 3 gün önce tekrar evine döndüğü öğrenildi.