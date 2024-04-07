Canık Çetesi çökertildi! Aralarında elebaşı da var... Bakan Yerlikaya duyurdu: Sayı 424'e yükseldi

Güncelleme Tarihi:
Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz.
424 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ
1 Haziran 2023-4 Nisan 2024 tarihleri arasında; 14 Uluslararası, 38 Ulusal, 69 Bölgesel ve 303 Yerel olmak üzere toplam 424 organize suç örgütü çökertildi.
Operasyonlar sonucu: Ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri, Muhtelif miktarda bonzai, metamfetamin, esrar ve uyuşturucu hap ile Çok sayıda uyuşturucu madde kullanma aparatına el konuldu.
Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle
Kahramanmaraş merkezli 2️⃣ ilde eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-26” operasyonlarında elebaşılığını Ahmet Canık’ın yaptığı “Canık Çetesi" olarak bilinen Organize Suç Örgütü Çökertildi❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 7, 2024
Operasyonlarda elebaşınında içerisinde bulunduğu 2⃣1⃣ şüpheli… pic.twitter.com/gmjkbECqyy