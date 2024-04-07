×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Canık Çetesi çökertildi! Aralarında elebaşı da var... Bakan Yerlikaya duyurdu: Sayı 424'e yükseldi

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Yerlikaya#Canık Çetesi#Organize Suç Örgütü
Canık Çetesi çökertildi Aralarında elebaşı da var... Bakan Yerlikaya duyurdu: Sayı 424e yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2024 08:28

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen Mahzen-26 operasyonlarında elebaşlığını Ahmet Canık'ın yaptığı 'Canık Çetesi' olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu 21 şüpheliden'den 20'si tutuklandı. Ayrıca Bakan Yerlikaya, 1 Haziran'dan bu yana toplam 424 organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

Haberin Devamı

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz.

424 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ

1 Haziran 2023-4 Nisan 2024 tarihleri arasında; 14 Uluslararası, 38 Ulusal, 69 Bölgesel ve 303 Yerel olmak üzere toplam 424 organize suç örgütü çökertildi.

Canık Çetesi çökertildi Aralarında elebaşı da var... Bakan Yerlikaya duyurdu: Sayı 424e yükseldi



Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin; Kahramanmaraş ve Gaziantep’te “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edildi.

Haberin Devamı

Operasyonlar sonucu: Ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri, Muhtelif miktarda bonzai, metamfetamin, esrar ve uyuşturucu hap ile Çok sayıda uyuşturucu madde kullanma aparatına el konuldu.

Canık Çetesi çökertildi Aralarında elebaşı da var... Bakan Yerlikaya duyurdu: Sayı 424e yükseldi

Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle

Canık Çetesi çökertildi Aralarında elebaşı da var... Bakan Yerlikaya duyurdu: Sayı 424e yükseldi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bakan Yerlikaya#Canık Çetesi#Organize Suç Örgütü

BAKMADAN GEÇME!