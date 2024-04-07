Canık Çetesi çökertildi! Aralarında elebaşı da var... Bakan Yerlikaya duyurdu: Sayı 424'e yükseldi

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz.

424 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ

1 Haziran 2023-4 Nisan 2024 tarihleri arasında; 14 Uluslararası, 38 Ulusal, 69 Bölgesel ve 303 Yerel olmak üzere toplam 424 organize suç örgütü çökertildi.

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Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin; Kahramanmaraş ve Gaziantep’te “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu: Ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri, Muhtelif miktarda bonzai, metamfetamin, esrar ve uyuşturucu hap ile Çok sayıda uyuşturucu madde kullanma aparatına el konuldu.

Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle