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Caniden pişkin savunma

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#Kenan Yılmaz#Yüce Can Yılmaz#Bıçaklı Saldırı
Caniden pişkin savunma
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2023 07:00

Bursa'da, 3 yıllık eşi Yüce Can Yılmaz'ı (39), 6 yerinden bıçaklayan Kenan Yılmaz (42), Tasarlayarak kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davada yazılı savunma sundu. Yılmaz savunmasında, Eşim bir sefer beni makasla yaraladı, ben onu o zaman affettim, o da beni affetsin. Çok pişmanım diyerek, tahliyesini ve beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, duruşmayı erteleyerek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Bursa’da Kenan Yılmaz (42), 3 yıl önce evlendiği Yüce Can Yılmaz’dan (39) 2022 yılında ayrılma kararı aldı. Ayrı yaşayan çift, 16 Ocak’ta Yüce Can Yılmaz’ın oturduğu Mudanya’daki evinde bir araya geldi. Burada çıkan tartışmada Kenan Yılmaz, eşini dövüp karın ve kalça bölgesinden 6 bıçak darbesiyle yaraladı. Yüce Can Yılmaz hastaneye kaldırılırken, Kenan Yılmaz da tutuklandı. Kenan Yılmaz’ın, Bursa 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlandı. Kenan Yılmaz duruşmadaki savunmasında, “Hakaretlerde bulununca mutfaktan aldığım bıçağı rasgele salladım. Eşim bir sefer beni makasla yaraladı, ben onu o zaman affettim, o da beni affetsin. Çok pişmanım” diyerek tahliyesini ve beraatini talep etti.

ÖNCE TOKAT ATTI SONRA BIÇAKLADI

Duruşmada söz alan Yüce Can Yılmaz, “Eve girdiğimde bana tokat attı. Attığı tokattan sonra gözümdeki gözlüğüm düştü. Gözlüğümü almaya çalıştığım sırada beni bıçaklamaya başladı. Bıçağı mutfaktan alıp gelmedi, üzerinden çıkardı. Çünkü, evde kullandığımız bıçaklardan değildi. Sanık sağ baldırımdan 4 defa, sol baldırımdan 1 defa bıçak darbesi vurdu, karaciğerimi bıçakladı. O gün ben sanığa küfürlü söz kullanmadım. İfadesinde bahsettiği cümleleri kullanmadım. Şikâyetçiyim” dedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın müştekiye birden fazla bıçak darbesi vurduğu ve eyleminin ‘eşe ve kadına karşı öldürmeye teşebbüs’ suçunu oluşturduğundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluk halinin devamını kararlaştırıp mütalaaya karşı savunma için ek süre vererek duruşmayı erteledi.

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#Kenan Yılmaz#Yüce Can Yılmaz#Bıçaklı Saldırı

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