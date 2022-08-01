Canice öldürülen genç kızın babası böyle isyan etti: Zehra size ne yaptı

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Konya Karapınar’da yaşayan Zehra Bayır (18), madde bağımlısı kardeşi M.B.’nin (16) tedavi masraflarını karşılamak için Muğla Milas’a giderek çalışmaya başladı. Burada bir eğlence mekânında şarkıcılık yapan Zehra Bayır, iddiaya göre 24 Temmuz’da para meselesi nedeniyle tartıştığı işletme sahiplerince başına sert bir cisimle vurulup öldürüldü, cesedi de bahçedeki havuza atıldı. Zehra Bayır'ın cenazesi 26 Temmuz’da memleketi Konya’da defnedilirken, cinayetle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

‘TRAFİK KAZASI DİYE GİTTİK’

Kızı Zehra ile en son nisan ayında görüşen 4 çocuk babası Oğuzhan Bayır (46), 4 yıl önce eşi Fadime Bayır’dan boşandığını söyledi. Kızlarının velayetlerinin annelerinde olduğunu belirten Oğuzhan Bayır, “Zehra, daha önce Konya’da bir simitçide çalışıyordu, ayrılıp Muğla’ya gitmiş. Muğla’ya gittiğini de bu olay olduğunda duydum. Kardeşi biraz rahatsızdı. Kardeşinin tedavi masraflarını karşılamak için 3 ay önce gitmiş. Jandarma arayıp olayı haber verdi. ‘Trafik kazası’ diyerek kardeşimle birlikte Muğla’ya gittik, vardığımızda öldürüldüğünü öğrendik” dedi.

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'ÇOCUĞU ÇOK DÖVMÜŞLER'

Kızının cesedini kolundaki ‘Fadime’ adlı dövmeden teşhis ettiklerini anlatan Oğuzhan Bayır, şöyle konuştu: “Balta ya da satırla vurmuşlar. Yalnız vurmadan önce çocuğu çok dövmüşler. Kemiklerinde kırıklar varmış. Zehra’m 18 yaşında genç bir kızdı. Kimseye bir zararı yoktu. Zehra ne yaptı size? Namusunuza mı göz dikti, bir şey mi söyledi? O da bir insan. Burada hayvanlara kıyamıyoruz. Bir insanın canı, bu kadar ucuz değil. En ağır cezayı almalarını istiyorum. Zehra, çok güzel bir çocuktu. Kalbinde kötü hiçbir şey yoktu. Herkesi kendi gibi bilirdi. Sevecen bir çocuktu. Biraz kızardı; ama hemen geçerdi. Zehra, öyle kötü bir insan değildi. Hayvanları çok severdi, yardımseverdi.”

‘EVE BIRAKIP ÇAĞIRMIŞLAR’

Kızının nişanlanıp ayrıldığını daha sonra yeniden barıştıklarını aktaran baba Oğuzhan Bayır, “Olay günü de ‘Valizlerimi topladım. Akşam biniyorum’ demiş. Sonra onlardan alacağını mı istedi? Ne istedi? Cumartesi gece 03.00’de Zehra’yı arkadaşları ile birlikte eve getirmişler. Tekrar Zehra’yı bu öldüren kişi, ‘Zehra benim telefonda bir şeyler var, bakıver’ demiş. Bir şey konuşmuşlar, sonra da gitmişler. Zehra’nın telefonu zaten kapanmış o anda. Sonra da yanında çalışanlar, bir daha Zehra’dan haber alamamışlar” ifadelerini kullandı.