Cani tutuklandı

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Haliyev, cesetleri toplam 160 parçaya bölüp maktullerin cep telefonlarını satarak elde ettiği parayla aldığı derin dondurucuya ve buzdolabına sakladı. Çeşme’de yaklaşık 2 yıldır inşaatlarda çalışan Haliyev, suç aleti silahla önceki gün polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.

Saparmurat Haliyev ile 10 yıllık birlikteliği olan Gülkamar Hanimova.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Haliyev tutuklandı. Geçmişte kasaplık yaptığı belirtilen Haliyev’e yardım ettiği ileri sürülen 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.