×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Cani tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Ceset#İzmir#Kasaplık
Cani tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 07:00

İzmir Bayraklı’da Türkmenistan uyruklu Saparmurat Haliyev, 13 Haziran günü, kendisi gibi Türkmenistan uyruklu olan sevgilisi Gülkamar Hanimova ile kızları Leyla Geldiyarova ve Laçin Geldiyarova’yla erkek arkadaşı Ruslan Kerimov’u öldürdü.

Haberin Devamı

Haliyev, cesetleri toplam 160 parçaya bölüp maktullerin cep telefonlarını satarak elde ettiği parayla aldığı derin dondurucuya ve buzdolabına sakladı. Çeşme’de yaklaşık 2 yıldır inşaatlarda çalışan Haliyev, suç aleti silahla önceki gün polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.

Cani tutuklandı

Saparmurat Haliyev ile 10 yıllık birlikteliği olan Gülkamar Hanimova.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Haliyev tutuklandı. Geçmişte kasaplık yaptığı belirtilen Haliyev’e yardım ettiği ileri sürülen 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ceset#İzmir#Kasaplık

BAKMADAN GEÇME!

7 SORUDA TIKINIRCASINA YEME BOZUKLUĞU | Tüm dünyada en yaygın görülen bozukluk ama çoğu kişi problemin farkında bile değil

7 SORUDA TIKINIRCASINA YEME BOZUKLUĞU | Tüm dünyada en yaygın görülen bozukluk ama çoğu kişi problemin farkında bile değil

#Yeme Bozukluğu
7 SORUDA SAHTE İÇKİ DOSYASI | Vücutta zarar vermediği organ yok ‘Beyin hasarı, görme kaybı, demans, kalp yetmezliğine neden oluyor’

7 SORUDA SAHTE İÇKİ DOSYASI | Vücutta zarar vermediği organ yok! ‘Beyin hasarı, görme kaybı, demans, kalp yetmezliğine neden oluyor’

#Sahte İçki
20 yılın sonunda ömrü uzatan beslenme şeklini buldu: MediterAsian ‘Dünyanın en büyük iki yemek kültürünün eşsiz bir karışımından ilham alıyor’

20 yılın sonunda ömrü uzatan beslenme şeklini buldu: MediterAsian! ‘Dünyanın en büyük iki yemek kültürünün eşsiz bir karışımından ilham alıyor’

#Akdeniz Diyeti