Cani Ragıp durdurulamıyor

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Kendisinden ayrılmak isteyen 23 yıllık eşi Nurtaç Canan’a (52) 4 Haziran 2020’de İstanbul Zeytinburnu’ndaki kayınpederinin evinde 5 kurşun sıkan Ragıp Canan (49) eşinin banka kartı ve cep telefonunu alarak olay yerinden kaçtı. Olaydan bir süre sonra yakalanan Ragıp Canan hakkında ‘eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ve ‘silahla tehdit’ suçlarından 39 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ragıp Canan, savcının 39 yıl hapis talep etmesinin ardından birden aşka gelerek ve eşine aşk kokan mektuplar yağdırdı. Ragıp Canan mektuplarda “Gözümün nuru, Nurtaç’ım. Aklımdan bir saniye çıkmıyorsun... Sana Silivri’nin soğuk ve uzak olan, hasret olan bu yüreğimden sana kucak dolu sevgiler... Merhaba pınar gözlüm, sevdam, ömrümün katili, kalbimin tek sahibi Nurtom...” dedi. Bakırköy 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi 2021 yılında Ragıp Canan’a ‘eşini kasten yaralama’ suçundan 9 yıl hapis cezası verdi.





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BOŞANMA HÂLÂ KESİNLEŞMEDİ

Nurtaç Canan’ın vurulup hastaneden taburcu olduktan sonra yaptığı ilk iş Ragıp Canan’a boşanma davası açmak oldu. Ancak bu da kolay olmadı. Ragıp Canan boşanmayı kabul etmedi. İstanbul 9’uncu Aile Mahkemesi’nde görülen dava 2.5 sene sürdü. 11’inci celsede mahkeme onları boşamaya karar verdi. Ancak Ragıp Canan karara itiraz etti. Dosya hâlâ Bölge İstinaf Mahkemesi’nde bekliyor.

Ragıp Canan, cezasının infazını 2023 Haziran ayında tamamlayarak tahliye oldu. Dışarı çıkınca yaptığı ilk iş ise eşiyle görüşmek için Mersin’e gitmek oldu. Nurtaç Canan barışmayınca bu kez yine hakaret ve tehditlere başvurdu, para istedi. Tehditleri nedeniyle Ragıp Canan’a elektronik kelepçe takıldı. Ancak Canan bayram öncesi kelepçeyi kırdı. Fotoğrafını da Nurtaç Canan’ın bir yakınına gönderdi.

‘SENİ DEVLET KURTARAMAYACAK’

Çaresiz kalan ve artık ‘uzatmaları oynuyorum’ diyen Nurtaç Canan, Hürriyet’e şunları söyledi: “Sürekli arayınca telefonunu engelledim. Bu kez ankesörlü telefonlardan beni aramaya başladı. Yakımlarımı rahatsız etti. Çok ağır küfürler ediyor. Elektronik kelepçe takıldı. Onu da kırmış, fotoğrafını atmış. Kendi kendine kırıldı diyor. Kelepçeyi 6 Nisan gecesi 01.00 civarı kırmış. Polis aradı gece. Şahıs kelepçeyi kırmış, size ekip yolluyoruz dediler. Ona da ekip göndermişler. Ekiplere çarptım düştü demiş. Karakola gittim. Bir şey yapamayız Ankara’dan gelecek dediler. Bayramdan sonra geç geleceği için fırsat bilip kırmış.





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Tehditleri hiç bitmiyor. ‘Seni devlet de savcı da polis de kelepçe de kurtaramayacak’ diyor. Bu adam durdurulamıyor. Kimse durduramaz bu adamı. Evden çıkamıyorum. Ben onun aşiretinin büyüğünü aradım. ‘Biz de baş edemiyoruz’ dediler. Sürekli tehdit altındayım. Sürekli ağır hakaretlere uğruyorum. Adam uyuşturucu bağımlısı. Esrar, eroin, kokain ve alkol. Herkese zararı olan bir insan. 4 yıldır bu adamdan boşanamıyorum. Millet tek celsede kurtuluyor, beni öldürmeye çalışan bu adamdan kurtulamadım hâlâ.”

‘ONA HİÇBİR BORCUM YOK’

Ailesinin durumunun iyi olduğunu, Ragıp Canan’ın da parası için kendisiyle evlendiğini söyleyen Nurtaç Canan, “Ailemin durumu çok şükür iyi. Ragıp Canan da zaten beni para için aldı. 23 sene onlara çalıştım. Ne zaman ‘Artık çalışmayacağım’ dedim, ‘Helalleşelim’ yalanıyla geldi beni 5 kurşunla vurdu. Tek istediği para. Düğün altınlarımı ver diyor. Eskiden işlettiğimiz kafenin dükkân devir parasını istiyor. 400 bin dolarmış borcum. Dairemi sattın 10 milyon ver diyor. Dükkân zaten babamın. Kimseye de devir hakkı vermez. Dükkân devredilmedi, sadece kiraya verildi. Yani öyle bir para yok. Daireyi de 2019’da sattım 540 bin liraya ve ona verdim. O da o parayla 3 araba aldı, oto ticareti yaptı. Ona hiçbir borcum yok. ‘Sana tek o mirası yedirir miyim’ diyor. ‘Verseniz de vermeseniz de onu ben sizden alacağım’ diyor” ifadelerini kullandı.