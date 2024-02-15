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Cani kocaya yine indirim

Güncelleme Tarihi:

#Konya#Çumra#Jandarma
Cani kocaya yine indirim
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2024 07:00

Konya Çumra’da çiftçilik yapan 12 yıllık evli Ali Rıza Yüzer (36), 16 Aralık 2020’de, 3 çocuğunun annesi 6 aylık hamile eşi Sadife Yüzer’i (35), karnındaki bebeğin kendisinden olmadığı iddiasıyla çıkan tartışmada tüfekle 5 el ateş ederek öldürmüştü.

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Jandarma tarafından gözaltına alınan Ali Rıza Yüzer, tutuklandı. Yapılan DNA testinde Ali Rıza Yüzer’in ölen bebeğin babası olduğu ortaya çıktı.

CEZASI 23 YILA DÜŞTÜ

Konya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘gebe olduğunu bildiği eşini kasten öldürmek’ suçundan yargılanan Ali Rıza Yüzer, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Yüzer’in suçu ‘haksız tahrik’ altında gerçekleştirdiğine kanaat getirip cezayı müebbet hapse indirdi.

Karar, itiraz üzerine Yargıtay tarafından ‘haksız tahrik’ indirimi uygulanmaması gerektiği belirtilerek bozulmuştu.

Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi’nde dün yeniden görülen duruşmada, sanığa önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ardından suçun ‘haksız tahrik’ altında işlendiğine kanaat getiren heyet, cezayı müebbet hapse indirdi. Heyet, Yüzer’in yargılama sürecindeki davranışlarını göz önünde bulundurarak ‘iyi hal indirimi’ uygulayıp cezayı yine 23 yıla düşürdü.

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#Konya#Çumra#Jandarma

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