Cani eş hakim karşısına çıktı... Acılı anneden kahreden sözler: Kızımın kemiklerini dağdan topladım

Haberin Devamı

Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Özgür Çet, Sevim Çet’in annesi Emine Kaçar ile babası Mehmet Kaçar ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmayı, Fethiye Kadın Danışma Dayanışma Derneği üyeleri de baştan sona izledi. Geçtiğimiz duruşmada, savunma yapmayan tutuklu sanık Özgür Çet, mahkemede yaptığı savunmada, eşiyle aralarında sürekli tartışma yaşandığını, evliliğini çocukları için sürdürdüğünü iddia etti.

"BIÇAĞIN VÜCUDUNA SAPLANDIĞINI GÖRDÜM"



Olay günü 15 yıllık eşi Sevim Çet ile kavga ettiklerini, itişme sırasında elinde bıçak olan karısını ittirdiğini anlatan Özgür Çet, "Yüzüstü düşen karımı kaldırdığımda bıçağın vücuduna saplandığını gördüm. Bıçağı çektiğimde karım ölmüştü. Ne yapacağımı bilemedim. Gece de sanayide plakasız bir kamyonetin anahtarı üzerindeydi. Onu alıp eve gittim. Kamyonetin kasasına koyarak gece Çırpı mevkiinde ormanlık alana bıraktım" ifadelerini kullandı. Çet, olayın ardından eşinin odasına bile girmediğini, eşinin banka hesaplarına bakmadığını çantasının da nerede olduğunu bilmediğini söyledi.

Haberin Devamı

"KIZIMIN KEMİKLERİNİ DAĞDAN TOPLADIM"



Duruşmada söz alan maktul Sevim Çet'in annesi Emine Kaçar, kızının kocasıyla sürekli “ev sahibi olma yüzünden “ tartıştığını söylerken, “Damadım daha önce de kızımın bileziklerini sattı. Geriye daha düşük ayarlı bilezik getirdi. O kızımın parasını hep alırdı“ şeklinde konuştu. Acılı anne Emine Kaçar, "Kızım çalışıp parasını bankaya koyuyordu. Kızımı öldürüp dağa attıktan sonra bankadaki parasını almaya çalışmış. Kızımın kemiklerini dağdan topladım. Onun da ölene kadar cezaevinde çürümesini istiyorum" dedi.

Haberin Devamı

"TUTUKLULUĞUNUN DEVAMI İSTENDİ"



Duruşmada tanık Ekrem K. ifade verirken, çiftin çocukları da SEGBİS aracılığıyla pedagog eşliğinde dinlendi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek delillerin toplanması ve diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ileri tarihe erteledi. Mahkemenin ardından Sevim Çet'in ailesi ile Fethiye Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği üyeleri adliye önünde basın açıklaması yaptı.

"HEP CEZAEVİNDE KALSIN"



Duruşmanın ardından gazetecilere açıklamada bulunan acılı anne Emine Kaçar, “Ölünceye kadar cezaevinden çıkmasını istemiyorum. Ağır ceza almasını istiyorum. Her konuşması yalan, astı astarı yok. Benim kız çocuğum ev isterdi, bu konuda çok yalan söyledi. Ben söylemek zorunda kaldım. Ev yaptıracağım, ev alacağım diye çok yalan söyledi bu konuda çok tartışırlardı” dedi.

Haberin Devamı

"ÇELİŞKİLİ İFADELERDE BULUNDU"



Avukat Okşan Palabıyıkoğlu ,”Bu duruşmada sanık Özgür Çet ifadesini verdi. Geçen duruşmada süre istemişti ve bu duruşmada aslında ifadesini verdi ama verdiği ifade son ifadelerle, birbirine çok çelişkili olduğu için, yine üstüne bambaşka hikayeler kurguladı. Bunun haricinde çocukların ifadeleri alındı, çocuklar beyanda bulundular aslında, olay anında ilişki durumları ve bir tanığın daha ifadesine başvuruldu, tevsi tatbikat taleplerimiz alındı. Önümüzdeki celseye kadar hazırlanacak olan banka dekontlarını istedik, bir sürü evrak istedik. Önümüzdeki celsede çeşitli tanıkların dinlenmesi için zorla getirme kararı alındı. Önümüzdeki celse 30 Kasım’da” diye konuştu.

Haberin Devamı

"ADALETİN SAĞLANACAĞI İNANCINDAYIZ"



Avukat Hayal Özenç ise ”Burada biz adaletin sağlanacağı inancındayız ve adalet sağlanana kadar da burada olacağız. Sanık Özgür her ne kadar duruşma salonunda ifade verirken çok narin, kibar, beyaz gömleğiyle, ütülü pantolonuyla gelmiş olsa da içindeki canavarı 2 ay boyunca, Sevim’i katlettikten Sevim’in cesedi bulunana kadar nasıl ortaya çıkardığını aslında hepimiz biliyoruz. Nasıl hikayeler uydurduğunu, Sevim’in iffetinin sorgulanmasına kimlerle nerelere gittiğinin sorgulanmasına neden olan bir sürü ifade vermişti. Şimdi buraya gelip beyaz ütülü gömlek, siyah pantolonla, takım elbiseli, kravatlı sanıkların sırtının sıvazlandığı düşündüğü bir ortam ama Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde bunun olmasına biz izin vermeyeceğiz” diye konuştu.