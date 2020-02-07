Caner Erdeniz kimdir ve kaç yaşında?

Caner Erdeniz, 25 Nisan 1987 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Eski basketbolcu Mehmet Erdeniz'in oğludur. Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TED Ankara Kolejliler'de forma giyen Türk profesyonel basketbolcudur. 2.00 boyundaki Caner Erdeniz, Kısa forvet pozisyonunda görev almaktadır.



Profesyonel kariyerine 2003 yılında alt yapısından yetiştiği Pınar Karşıyaka'da başlayan Caner Erdeniz, 2012-2014 yılları arasında forma giydiği Aykon TED Kolejliler ayrılarak, 23 Haziran 2014'te TBL takımlarından Beşiktaş İntegral Forex ile sözleşme imzaladı. Bir yıl sonra eski takımı TED Ankara Kolejliler'e geri döndü. Gözlerden uzak bir yaşam süren Caner Erdeniz, mayıs ayında nişanlandığı Müge Boz ile 13 Haziran'da İspanya Barcelona'da evlendi. Çiftin Vina ismini verdikleri kızlarını 24 Kasım’da kucağına aldı.