Candan kardeşlerle aynı koğuşta

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Seçil Erzan, tutuklandıktan sonra Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na konuldu. Hırsızlık, yankesicilik, cinayet gibi suçlarla cezaevine girmiş kadınlarla birlikte kalıyordu. Ancak adı son günlerde çok fazla gündeme gelmeye başladı. Bunun bir güvenlik açığı doğuracağını düşünen cezaevi yönetimi, Erzan’ı önceki gün Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk etti. Fakat burada da başka bir sorun vardı. Seçil Erzan’ın tek başına koğuşta kalması, kendisine zarar verebilme riski taşıyordu. Örneğin daha önce aynı cezaevinde Cem Garipoğlu tek kişilik koğuşunda kendisini asarak intihar etmişti. Tek kişilik koğuş fikrinden vazgeçildi ve Seçil Erzan’a uygun koğuş arkadaşı arandı. 16 Kasım’da kara para aklamaktan tutuklanan Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin koğuşuna yerleştirildi.

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KEDİCİKLER DE ORADA



Silivri’de kadınların kaldığı yüksek güvenlikli bölümde Candan kardeşler ve Seçil Erzan dışında Adnan Oktar’ın kedicikleri ve terör örgütü üyesi kadınlar kalıyor. Geçen ay tutuklanan fenomen Dilan Polat da bir süre burada kalmış daha sonrasında ise Çorlu Cezaevi’ne nakledilmişti.