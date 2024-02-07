Canan’ın katiline 3’üncü kez müebbet

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MANİSA’da evli, 1 çocuk babası Ferhat İnne, 11 Aralık 2020’de eşinden boşanan, 2 çocuk annesi Canan Çeviren’i çalıştığı emlak ve gayrimenkul ofisinde öldürmüştü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, polise teslim olan İnne tutuklanmıştı.

Ferhat İnne hakkında, ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Manisa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın geçen yıl 8 Şubat’ta görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, İnne’yi indirimsiz müebbet hapis cezasına çarptırdı.

İSTİNAF MAHKEMESİ ONADI

Cezayı az bulan Canan Çeviren’in ailesinin avukatı Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi, sanık Ferhat İnne’ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi; İnne’nin avukatı ise tahrik indiriminden faydalanması için kararı istinaf mahkemesine taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, 18 Mayıs 2022’de verdiği kararda, yerel mahkemenin kararını uygun bularak, İnne’ye verilen müebbet hapis cezasını onadı.

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YARGITAY İKİ KEZ KARARI BOZDU

Karar yüksek mahkemeye taşındı. Yargıtay, Ferhat İnne’ye verilen müebbet hapis cezası kararını 30 Ocak 2023’te bozdu. Oy birliğiyle alınan kararda, sanık İnne’nin suçun işlenmesinden sonra olay yerini terk etmeyerek kendi telefonundan sağlık ve kolluk güçlerini araması, kişiliği, sabıkasız geçmişi, sosyal ilişkileri ve yargılama sürecindeki olumlu davranışlarının mahkemece göz önünde bulundurulup, ‘takdir indirimi’ yapılmaması gerekçe gösterildi.

Bu bozma kararı üzerine yeniden yargılanan Ferhat İnne’ye Manisa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Mayıs 2023’te ikinci defa müebbet hapis cezası verdi. Yargıtay, 11 Aralık 2023’te ikinci kez kararı bozup, İnne’ye takdir indirimi yapılmasına karar verdi.

SANIK İLK DEFA MAHKEME SALONUNDA

Ferhat İnne’nin Manisa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanmasına dün devam edildi. İnne, ilk defa mahkeme salonuna getirildi. Savcı mütalaasında Yargıtay’ın bozma kararına uyulmasını talep etti. İnne’nin dinlenmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Yargıtay’ın iki kez bozduğu kararı oy çokluğuyla bir kez daha verip, sanık İnne’yi ‘kasten öldürme’ suçundan indirimsiz müebbet hapis cezasına çarptırdı.