MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇanakkkale’de doluya karşı battaniye, kilim ve karton önlemi
GeriGündem Çanakkkale’de doluya karşı battaniye, kilim ve karton önlemi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 08.10.2020 - 11:17 | Son Güncelleme:

Çanakkkale’de doluya karşı battaniye, kilim ve karton önlemi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çanakkkale’de doluya karşı battaniye, kilim ve karton önlemi
Abone Olgoogle-news

ÇANAKKALE’de yağması beklenen doluya karşı sürücüler otomobillerinin üzerlerini battaniye, kilim, çarşafla örtüp, kartonla kapattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) kuvvetli sağanak yağış ile birlikte dolu, fırtına, sel ve hortum uyarısında bulunduğu illerden biri olan Çanakkale’de vatandaşlar, tedbirlerini aldı. Bugün ve yarın etkili olması beklenen yağış öncesi, çok sayıda araç sahibi, otomobillerinin üzerlerini battaniye, kilim ve çarşaf örtüp, kartonlarla kapattı.

Doluya karşı otomobilinin üzerini karton ve halı ile kapatarak önlem alan İbrahim Oğraş (62), "Arabamın üzerine halı, altına karton koydum. Dolu yağışıyla ilgili uyarı var. Biz önlemlerimizi alıyoruz. Dolu yağıp, yağmaması ise Allah’ın takdiridir" dedi.

EDREMİT’TE KAPALI PAZAR YERİNE AKIN ETTİLER

Balıkesir’in Edremit ilçesinmde de vatandaşlar dolu yağışına karşı araçlarını kapalı pazaryerine getirdi. Pazaryeri araçlarla dolup, taştı. Bazı vatandaşlar ise araçlarının üzerlerini battaniye, kilim ve çarşafla kapattı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle